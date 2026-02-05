Уфимского школьника, напавшего на гимназию, отправили под домашний арест

Школьнику из Уфы, напавшему на гимназию № 16 с пневматическим автоматом, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом стало известно в четверг, 5 февраля.

Судебное заседание по этому делу прошло в закрытом режиме, передает Telegram-канал «112».

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров приехал в уфимскую школу после нападения на нее одного из учеников. Его сопровождали глава города Ратмир Мавлиев, а также другие чиновники.

Несколько уголовных дел возбудили по факту произошедшего. На данный момент специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел 3 февраля в 11:00 по местному времени.

Подросток пронес в школу оружие, после чего открыл стрельбу по ученикам и учителям. Позже выяснилось, что школьник стрелял из пластикового пневматического автомата.