В Красноярском крае школьница с ножом атаковала сверстницу

Учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала другую школьницу с ножом, пострадавшую госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

Инцидент произошел после конфликта нападавшей с учителем, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным СК, пострадавшую госпитализировали. Нападавшую девочку задержали.

Подросток напал на школу в российском городе

До этого во вторник ученик в Уфе напал на преподавателя и других учеников, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, подозреваемый задержан.