Участница поисков рассказала, как нашли тело пропавшего в Петербурге мальчика

Тело девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге, было обнаружено в водоеме Ленинградской области благодаря внимательности волонтеров. Как рассказала РИА Новости одна из участниц поисков, они заметили в воде рюкзак и перчатки ребенка, после чего с помощью водолазов МЧС извлекли и его тело, передает агентство.

По словам собеседницы, сначала группа приехала на поиски от имени отряда «Лиза Алерт», а затем, когда официальные поиски приостановились, продолжила прочесывать местность вместе с местными жителями. Тело мальчика было найдено в районе деревни Большое Забродье в Ломоносовском районе, его извлекли из воды около 3:30 утра. Ребенок лежал лицом вниз. Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве — 38-летний Петр Жилкин — был задержан накануне и дал признательные показания.

Стало известно, какое наказание грозит убийце ребенка из Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что задержанный, по данным издания «База», пытался уговорить свою сожительницу обеспечить ему алиби, следил за новостями о пропаже и на первом допросе рассказал, что предложил мальчику интимные услуги за деньги, а после отказа и попытки шантажа убил его ударом по голове.