Крыша административного здания частично обрушилась в Мытищах

Крыша административного здания частично обрушилась в деревне Бородино городского округа Мытищи.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

— Около полудня (4 февраля — прим. «ВМ») в деревне Бородино округа Мытищи частично обрушилась кровля двухэтажного административного здания, — рассказали в Telegram-канале спасателей.

Люди успели покинуть строение, никто не пострадал. На месте находятся сотрудники пожарно-спасательной части № 315. Крыша здания могла обрушиться из-за накопившегося на ней снега. Спасатели рекомендовали своевременно убирать снег, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее крыша остановки общественного транспорта около жилого комплекса «Датские кварталы» в Мытищах не выдержала накопившегося на ней снега и обрушилась. Конструкция упала на девушку. Пострадавшей помогли находившиеся рядом мужчины. Девушке вызвали скорую, ее доставили в больницу.