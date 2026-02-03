В Петербурге в вытяжке одного из ресторанов в ТЦ произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в вытяжке одного из ресторанов в ТЦ "Капитолий" на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщали в ГУ МЧС России по городу.

"Горят жировые отложения в вытяжке одного из ресторанов", - сообщали в ведомстве.

Согласно видеозаписям очевидцев в соцсетях, густой дым поднимался высоко над комплексом. Прокуратура Приморского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств возгорания.

Позже пожар ликвидировали. Из торгового комплекса эвакуировали 500 человек, сообщает ГУ МЧС России по городу.

"В здании ТЦ "Капитолий", на втором этаже, в помещении ресторана"Гуси-Лебеди" происходило горение в вентиляционной вытяжке и обстановки на кухне на площади 1 кв. метр. <…> В 12:37 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

В новость внесены изменения (13:06 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.​​