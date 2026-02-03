В российском приграничье ВСУ ударили по фуре с грузом

В приграничье Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по фуре с грузом. Водитель ранен, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака украинского FPV-дрона по грузовику была зафиксирована в селе Дунайка Грайворонского округа. Какой именно груз перевозила машина — не уточняется.

По данным губернатора, получившего баротравму, осколочные ранения головы и грудной клетки водителя бойцы подразделения «БАРС-Белгород» вывезли с места происшествия и доставили в районную больницу.

«После оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков, добавив, что автомобиль также получил повреждения.

Ранее Гладков объявил о крайне сложной ситуации в приграничье Белгородской области. По его данным, 21 мирный житель, среди которых шестеро детей, получил несовместимые с жизнью ранения.