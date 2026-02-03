Стало известно, какое наказание грозит убийце ребенка из Санкт-Петербурга

Петру Жилкину, который признался в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, может грозить пожизненное, но следствию важно определить, был ли он вменяем в момент совершения преступления. Об этом рассказал News.ru адвокат Вадим Багатурия.

Ранее 38-летний Петр Жилкин признался в убийстве 9-летнего ребенка, тело которого было обнаружено вмерзшим в лед в районе Шинегского водопада в Ломоновском районе. Подозреваемый утверждает, что мальчик, который подрабатывал на мойке автомобилей, сел в его машину на парковке у гипермаркета «Лента» и стал шантажировать его. Якобы он требовал 500 тысяч рублей, и это стало мотивом убийства.

По словам Вадима Багатурии, есть вероятность, что подозреваемого могут признать невменяемым, «поскольку нормальный человек подобного не совершит».

«В то же время главным критерием освобождения от уголовной ответственности и направлением на принудительное лечение является такое психическое заболевание, которое не позволяет ему объективно оценивать происходящее», — заметил Багатурия.

Он не исключил, что убийство могло произойти с целью сокрытия следов сексуального преступления, но в этом случае понятно, что человек, который так поступает, «прекрасно ориентируется в происходящем».

«Он осознавал, что за его противоправными действиями последует наказание. Поэтому, чтобы оно не последовало, он и сокрыл следы преступления. (…) Ему вполне могут назначить пожизненное лишение свободы. Следствие только начато, и мы, публика, знаем только об одном эпизоде. Нельзя исключать, что есть и другие жертвы», — констатировал адвокат.

Напомним, что подозреваемый в убийстве ребенка мужчина был задержан после погони на трассе в Псковской области.