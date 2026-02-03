«Акт целенаправленного устрашения»: Эксперт оценил нападение подростка на школу в Уфе

Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в разговоре с Рамблером оценил опасность пневматического оружия и пиротехники, которые использовал напавший на школу в Уфе подросток, а также рассказал о том, какие выводы следует сделать из произошедшего в учебном заведении.

Утром 3 февраля в Уфе девятиклассник устроил стрельбу в гимназии № 16. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МВД около 11 часов, отмечал портал «Уралинформбюро». Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы и полиции задержали подростка. Согласно предварительным данным, молодой человек прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Как сообщил в своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров, никто из детей и педагогов не пострадал. Автомат был страйкбольный.

Пневматическое (страйкбольное) оружие, стреляющее шариками, классифицируется как нелетальное. В зависимости от модели и дистанции оно может причинить болезненные травмы, особенно при попадании в лицо, глаза, но не способно нанести такие ранения, как боевое оружие. Петарды могут причинить ожоги, повреждения (при взрыве в руках), контузию, вызвать пожар или сильно испугать. И это главная опасность в подобных ситуациях. В условиях взрыва и хаоса невозможно мгновенно определить, есть ли стрельба, тип оружия. Подобные действия провоцируют давку и неадекватные реакции, которые сами по себе могут привести к травмам. Хотя непосредственный риск гибели людей был низким, школьник представлял собой очень серьезную психологическую и социальную опасность. Его действия являются уголовно наказуемым деянием, моделирующим одно из самых страшных для современного общества преступлений. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

Эксперт назвал инцидент в уфимской школе тревожным сигналом.

«Происшествие нельзя списывать на «детскую шалость». Это демонстрация готовности к насилию, крик о помощи или акт целенаправленного устрашения. Это показатель глубоких личностных или социальных проблем у подростка. Необходима детальная проверка — как оружие попало в школу, как школьник проходил в учебное заведение. Очевидно, были пропущены сигналы о поведении подростка. Требуется психологическая помощь всем участникам. Поддержка нужна не только непосредственным свидетелям в классе, но и другим ученикам гимназии, учителям, родителям. Происшествие вызывает коллективную травму», - отметил специалист.

Силивончик подчеркнул, что при освещении подобных инцидентов необходима взвешенная информационная политика.

«С одной стороны, здесь необходимо проинформировать общество, а с другой — не создавать эффект «соревнования» или «инструкции» для других потенциально неустойчивых лиц», - сказал он.

Инцидент в Уфе указывает на пробелы в системе профилактики, школьной безопасности, контроле психологического климата в образовательных учреждениях, добавил специалист.

«Конечно, внимание к охране – это правильно. Но буквально на днях мы с экспертами обсуждали, что когда школа или муниципалитет выбирают охрану по принципу самой низкой цены, то о высоком качестве услуг говорить не приходится. В случае ЧП - все вопросы к охраннику, хотя заказчик своей подписью подтвердил, что его устраивает такое качество», - заявил собеседник

По словам эксперта, происшествие в уфимской школе следует расценивать как серьезное предупреждение.

«Оно высвечивает проблемы подростковой агрессии, доступности символов насилия и уязвимости школ. Ключевая задача сейчас — не только поиск и наказание виновных, но и глубокая системная работа по и предотвращению подобных случаев в будущем», - заключил Силивончик.

Ранее стало известно, что напавший на школу в Уфе подросток записывал разговоры одноклассников и учителей.