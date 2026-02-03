Суд по обвинению рэпера Гуфа пройдет в закрытом режиме

Согласно информации РЕН ТВ, судебное разбирательство по обвинению известного рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) в ограблении пройдет в закрытом режиме.

Представители защиты артиста обосновали необходимость проведения заседания в закрытом формате риском раскрытия личной информации, касающейся его семьи, а также данных, которые могут нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал данное ходатайство.

Пострадавший и его законный представитель не присутствовали на текущем слушании, заявив о намерении участвовать в одном из последующих заседаний. Суд принял решение удовлетворить прошение о проведении закрытого заседания для рассмотрения материалов дела.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 23 октября 2024 года в одном из банных комплексов Наро-Фоминского района. Гуф и его приятель, Геворк Саруханян, вступили в словесную перепалку с неким мужчиной, после чего, применив силу, отобрали у него iPhone 14 Pro. Саруханян удерживал потерпевшего, в то время как рэпер, высказывая угрозы, нанес ему несколько ударов.

Гуфу и его предполагаемому соучастнику предъявлено обвинение в совершении грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время Долматов находится под обязательством о явке. На заседание суда он прибыл в дубленке с патриотической надписью "Россия".