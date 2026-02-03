По данным украинских СМИ, в Киевской области офицеру районного ТЦК предъявлено подозрение Государственным бюро расследований в связи с избиениями и унижениями мобилизованных лиц.

© Московский Комсомолец

Согласно данным расследования, начальник группы, ответственный за взаимодействие с гражданскими и военными, неоднократно наносил удары ногами мужчинам, подвергнутым мобилизации, фиксируя свои действия на видео.

Отмечается, что офицеру предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины "Превышение власти в условиях военного положения". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В последнее время украинское правительство испытывает серьезные трудности с комплектованием Вооруженных сил Украины. Принудительные меры, применяемые работниками территориальных центров комплектования (ТЦК) при задержании лиц, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной громких конфликтов и общественной критики.

В сети Интернет широко распространились видеоматериалы, свидетельствующие о жестких методах мобилизации в ВСУ. На этих кадрах запечатлены случаи, когда представители украинских ТЦК силой увозят мужчин в автотранспорте, зачастую применяя физическое насилие и избивая задержанных.

Мужчины призывного возраста на Украине активно сопротивляются призыву в армию, используя различные способы уклонения: незаконно покидают территорию страны, совершают поджоги зданий ТЦК, скрываются в частных домах и избегают появления в общественных местах.