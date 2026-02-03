$77.0291.25

От Гуфа требовали 60 тысяч рублей перед скандалом в бане

От рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) требовали 60 тысяч рублей за полную аренду подмосковной бани. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В эту сумму включили и штраф за курение в бане, после чего произошел скандал. По данным Shot, рэпер полностью арендовал баню в Апрелевке на 4 часа 20 минут для компании из шестерых человек: четверых мужчин и двоих девушек.

Он потребовал, чтобы в помещении не было других клиентов и чтобы камеры в комплексе были выключены. Во время отдыха Гуф с друзьями курил самокрутки, и владелица бани попросила их затушить, пригрозив штрафом, но рэпер якобы никак на это не отреагировал.

После отдыха артист, пишет канал, собирался уехать без оплаты, и владелица бани вызвала своего брата Михаила — сотрудника патрульно-постовой службы. После, утверждает она, Гуф начал бить мужчину руками и ногами и отнял у него телефон.

Обвиняемым вменили часть 2 статьи 161 УК РФ, предусматривающую ответственность за грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни. Наказание за такое преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Заседание провели в закрытом режиме по требованию адвоката Долматова. Следующее слушание пройдет 6 февраля. Суд Долматов покинул в сопровождении сестры, охраны и адвоката, он отказался отвечать, почему не стал платить за аренду.