Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

В Перми медбрат наркологического диспансера изнасиловал пациентку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, девушка поступила в отделение неотложной помощи 1 января. После она заявила, что один из сотрудников надругался над ней.

Следователи опросили жертву и персонал больницы, а также назначили необходимые экспертизы. По предварительным данным, медбрат был пьян. Его уже уволили.

