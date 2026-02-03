У напавшего на школу в Уфе подростка был с собой кухонный нож
У напавшего на уфимскую школу подростка с собой был кухонный нож, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«У него был небольшой кухонный металлический нож, на который сработал металлодетектор. Но, как здесь первично говорят, у всех детей есть что-то металлическое», — цитирует чиновника aif.ru.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее прибыл в школу, в которой девятиклассник устроил ЧП.
По факту происшествия сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности и о покушении на убийство.