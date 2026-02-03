Стали известны подробности о родителях мальчика из Петербурга, найденного мертвым

Неработающую мать пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей. Отец мальчика также попадал в поле зрения правоохранителей.

Мать убитого мальчика, по данным источника привлекалась к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. По данным собеседника агентства, биологический отец ребенка официально не трудоустроен, он привлекался к административной ответственности (в частности, за мелкое хулиганство и употребление алкоголя в запрещенных местах). Кроме того, мужчина привлекался и к уголовной ответственности по статье о краже.

Официальным подтверждением данных сведений РИА Новости еще не располагает.

Ранее бабушка мальчика рассказывала агентству, что он рос в семье, где семеро детей – им от полугода до 12 лет.