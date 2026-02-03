Убийство ребенка в Санкт-Петербурге: что известно о трагедии к этой минуте

Накануне вечером 38-летний Петр Жилкин признался в убийстве 9-летнего Паши, тело которого было обнаружено накануне ночью вмерзшим в лед в районе Шинегского водопада в Ломоновском районе, передает канал «78».

По версии следствия, мальчик погиб из-за угроз разоблачить преступника. Подозреваемый утверждает, что Паша, который подрабатывал на мойке машин, сел в его машину на парковке у гипермаркета «Лента» и стал шантажировать его. Мальчик якобы требовал 500 тысяч рублей за молчание о «нездоровом интересе» со стороны взрослого. Мотивом убийства стал этот шантаж.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен детский порнографический контент. После задержания Жилкин первоначально отказался давать показания, но позже заявил о намерении явиться с повинной. Сегодня подозреваемый должен провести следователей на место преступления и дать показания. Также в этот же день суд изберет для него меру пресечения.

Соседи Петра Жилкина подозревают его в еще одном убийстве

Паша происходил из многодетной неблагополучной семьи, которая состояла на профилактическом учете. У него было шесть братьев и сестер. К девяти годам мальчик ни разу не учился в школе, так как его мать не оформила необходимые для поступления документы. По имеющимся сведениям, мать нигде не работает, а отец предположительно употребляет наркотики.