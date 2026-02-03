Тюменского подростка будут судить за то, что он на сообщил о подготовке теракта

В Тюмени перед судом предстанет 17-летний подросток, который не сообщил о готовившемся теракте. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. По данным следствия, несовершеннолетний в ходе общения в социальных сетях от своего знакомого узнал, что тот вместе с сообщником по указанию злоумышленника готовит поджог объекта на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень» в интересах Украины. Юношу обвинили по обвиняется по ст. 205.6 УК РФ — несообщение в органы власти о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят одно из преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ.

В результате поджигателей по пути к месту теракта поймали сотрудники УФСБ. Расследование в отношении подростка, промолчавшего о подготовке этого теракта, а данный момент завершено. Материалы переданы в суд.