В Подмосковье инвалид-колясочник избил ребенка сожительницы и выложил видео в интернет

Инвалид-колясочник избил ребенка своей сожительницы в Подмосковье, снял это на видео и выложил в интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

© Мослента

По версии следствия, мужчина избил ребенка бейсбольной битой. Также выяснилось, что он вместе с сожительницей неоднократно применяли насилие по отношению к остальным детям.

«Помещали с головой в наполненную водой ванную, удерживая там ребенка, помещали одного из детей в чемодан, закрывая его и поливая в оставшиеся отверстия кипяток, причиняя ребенку невыносимую боль и страдания, заставляли держать оголенные ноги в тазу со снегом более четырех часов», — рассказал источник.

Также инвалид заставлял 12-летнюю дочь сожительницы бить брата и снимать это на телефон. А сама мать систематически наносила детям побои кухонной утварью, душила веревкой и связывала скотчем. При этом дети не посещали учебные учреждения, и им не оказывалась необходимая медицинская помощь.

Оба фигуранта находятся в СИЗО. Россиянку лишили родительских прав.

