Движение поездов ограничили в двух регионах

ЧЕБОКСАРЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Остановка трех грузовых составов произошла в Чувашии, в результате временно ограничено движение пассажирских поездов во Владимирской области и Татарстане. Об этом сообщает в Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 3 февраля <…> в Чувашской Республике на перегоне станций Шумерля - Вурнары <…> по техническим причинам произошла остановка трех грузовых составов. В этой связи ограничено движение пассажирских поездов во Владимирской области и Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога в своем Telegram-канале уточнила, что задержка до четырех часов коснулась движения поездов: №58 Москва - Йошкар-Ола, №128 Москва - Казань, №54 Москва - Чебоксары, №2 Москва - Казань. "Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сообщается в Telegram-канале.

Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ограничения движения поездов в Чувашии, организована проверка обстоятельств нарушения движения железнодорожного транспорта. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.