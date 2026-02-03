Пропавший девятилетний мальчик, тело которого было обнаружено ночью вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области, не посещал школу.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Мальчик был зачислен в школу №391 в первый класс, но не посещал занятия, так как была не полностью пройдена ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ребенок рос в многодетной семье. У него четыре сестры и два брата. Самому старшему ребенку в ближайшее время исполнится 13 лет, а младшему - шесть месяцев. Все старшие дети, кроме погибшего мальчика, учатся в школе.