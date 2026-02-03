В Харькове повреждена ТЭЦ

Теплоэлектростанция повреждена в Харькове, сообщило издание "Страна". По его информации, повреждения очень серьезные, прогнозы восстановления работы ТЭЦ неутешительные.

В ночь на 3 февраля сообщалось о серии взрывов в Харькове. После этого в областном центре 820 домов остались без отопления, также начались перебои с электротранспортом.

Кроме того, более 16 тыс. жителей города Лозовая и его окрестностей в Харьковской области на востоке Украины остались без отопления. На Украине в настоящее время установились сильные морозы.