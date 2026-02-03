Названа причина задержки рейса Владивосток - Москва

Рейс из Владивостока в Москву, выполняемый авиакомпанией iFly по программе "мокрого лизинга", задержан из-за позднего прилета самолета из Москвы. Об этом сообщили в "Аэрофлоте".

"Вылет рейса SU5801 Владивосток- Москва за 3 февраля, выполняемого авиакомпанией "АйФлай" по программе "мокрого лизинга", задержан в связи с поздним прилетом самолета из Москвы. Вылет рейса планируется на 18:00 местного времени (11:00 мск)", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, а также предоставление напитков и питания.

Ранее сообщалось, что больше 300 пассажиров ждут вылета рейса из Владивостока в Москву, который задержали на девять часов. Приморская транспортная прокуратура контролирует предоставление обязательных услуг пассажирам.