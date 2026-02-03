Просят о помощи и задыхаются: в московском бизнес-центре люди застряли в лифте

Восемнадцать человек оказались заблокированы в лифте в московском бизнес-центре «Оружейный». Об этом сообщает Shot.

Как отмечается, в здании на Оружейном переулке остановился грузовой лифт. В кабине люди просят о помощи. Они жалуются на затрудненное дыхание.

Спасатели уже направляются на место происшествия, говорится в публикации. Как стало известно, конструкция остановилась во время движения, причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в башне «Федерация» в Москва-Сити прекратили работать лифты. Люди застряли в кабинах, включая те, что находились на верхних этажах небоскреба. Подъемники сломались из-за случайного повреждения проводки пожарной сигнализации ремонтной бригадой. В результате лифты оказались заблокированы.

Что делать, если застряли в лифте

Также ранее стало известно, что в Уральске спасатели освободили из лифта шестерых человек, в том числе младенца. В службу 112 обратилась жительница Уральска: она сообщила, что вместе с другими людьми застряла в лифте многоэтажного дома. На место прибыл расчет оперативно-спасательного отряда МЧС. В итоге люди были освобождены.