Напавший на уфимскую гимназию стрелял из страйкбольного автомата

Напавший на уфимскую гимназию подросток был вооружен страйкбольным автоматом. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

© ТК «Звезда»

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности», - написал он.

Инцидент произошел около 11:00. Стрелка задержали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы.

Как сообщили в республиканском главке МВД, ученик выстрелил в педагога и трех своих одноклассников, после чего взорвал в классе петарду. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.