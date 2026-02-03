Появились подробности нападения подростка на российскую школу

Девятиклассник, напавший на школу в Уфе, намеренно выбрал день для нападения — во всех школах города должна была пройти учебная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали каналу учащиеся школы, сперва они не поняли, что происходит и приняли звуки выстрела за учебную тревогу.

Как сообщает Telegram-канал «112», подросток вел свой канал в мессенджере, в котором подробно рассказывал о своей жизни. Он возмущался, что недавно его перевели в другой класс, а также говорил о разочаровании в жизни.

Девятиклассник также жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Он говорил, что ему ничего не остается, кроме как «сделать что-то плохое». Перед нападением он опубликовал фото с оружием.

Напомним, что нападение на школу в Уфе произошло 3 февраля — подросток пришел в школу с травматическим оружием и открыл стрельбу. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявлял, что никто не пострадал. Нападавший задержан.