Любовная парочка убила жену и ставшего «козлом отпущения» мужчину

Мужчина из Вирджинии (США), который закрутил роман с бразильской помощницей по хозяйству, признан виновным в убийстве жены и еще одного мужчины. Прокуратура утверждает, что другого мужчину заманили в дом Брендана Бэнфилда в качестве “козла отпущения”, чтобы избавиться от опостылевшей жены Бэнфилда.

© Московский Комсомолец

Американец Брендан Бэнфилд, бывший сотрудник правоохранительных органов Налогового управления США, рассказал полиции, что утром 24 февраля 2023 года он якобы столкнулся с Джозефом Райаном, который напал с ножом на его жену Кристин Бэнфилд. Тогда он выстрелил в Райана, а затем Джулиана Магальяйнш, помощница по хозяйству, тоже выстрелила в него.

Но официальные лица утверждали в суде, что эта история оказалась слишком хороша, чтобы быть правдой, заявив присяжным, что Банфилд попросту подставил Райана, чтобы избавиться от его жены. Позже выяснилось, что у Брендана Бэнфилда и Магальяйнш был роман, пишет The Guardian.

В 2024 году Магальяйнш признала себя виновной в непредумышленном убийстве и дала показания против своего бывшего любовника на суде. Она сказала, что любовники выдали себя за медсестру детской реанимации Кристин Бэнфилд на веб-сайте, посвященном сексуальным фетишам. По ее словам, вместе с сообщником они использовали этот сайт, чтобы заманить Райана в дом для сексуального контакта с применением ножа. А потом инсценировали сцену так, как будто они застрелили злоумышленника, напавшего на жену Бэнфилда.

Адвокат защиты Джон Кэрролл утверждал, что показаниям Магальяйнш нельзя доверять, поскольку она сотрудничала с прокуратурой, пытаясь избежать длительного тюремного заключения. В своих собственных показаниях Бэнфилд назвал эти показания “абсолютно безумными”.

Кэрролл также представил доказательства, свидетельствующие о том, что в полицейском управлении были разногласия по поводу теории о том, что Магальяйнш и Брендан Бэнфилд выдавали себя в социальных сетях за Кристин Бэнфилд в рамках схемы с ловушкой. Полицейский, который на основании цифровых улик пришел к выводу, что за аккаунтом в социальной сети стояла Кристин Бэнфилд, позже был переведен, что, по словам Кэрролла, было наказанием за несогласие с теорией, одобренной руководством департамента.

В заключительном слове обвинитель Дженна Сэндс заявила присяжным, что они не должны полагаться исключительно на показания Магальяйнш, указав на “множество доказательств”. В частности, доказательства включают в себя заключение эксперта о том, что пятна крови на руках Райана свидетельствуют о том, что кровь Кристин Бэнфилд попала на него сверху.

Присяжные совещались почти девять часов в течение двух дней, прежде чем вынести вердикт. При вынесении приговора Бэнфилду грозит пожизненное заключение, указывает The Guardian.Приговор Магальяйнш должен был быть вынесен после суда над Бэнфилдом. Адвокаты заявили, что ее могут отпустить на свободу, если она будет приговорена к сроку отбытия наказания.