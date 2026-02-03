Трое мужчин, угрожая оружием, забрали у москвича более 900 тысяч рублей

© Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые похитили у москвича более 900 тысяч рублей. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и прошли с потерпевшим в квартиру под предлогом обыска.

По словам Васенина, они угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, и потребовали передать деньги. Пострадавший отдал наличные, банковскую карту и перевел средства на указанный криптокошелек. Задержанными оказались 27-летний москвич и двое приезжих молодого возраста, 26 лет. Их нашли по адресам проживания в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а у одного из подозреваемых изъяли поддельное удостоверение сотрудника силового ведомства.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения, все трое арестованы. Действия злоумышленников квалифицированы как незаконное завладение денежными средствами с применением насилия и угрозы, отметил Васенин.

Один из задержанных признался, что проник в квартиру и завладел деньгами, объяснив, что средства ему были нужны для личных финансовых целей. По версии следствия, все трое действовали согласованно и заранее готовились к преступлению, передает ТАСС.

