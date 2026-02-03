Подросток напал на школу в российском городе

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, школьник был вооружен травматическим пистолетом. По предварительной информации, он выстрелил в учителя — сотрудник якобы получил ранение. Нападавшего задержали.

При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о наличии пострадавшего в инциденте.

По информации Telegram-канал Mash, инцидент произошел в учебном учреждении № 16.

Напомним, что 22 января школьник напал на лицей в Нижнекамске. 13-летний подросток нанес ножевые ранения сотруднице, а также пострадал сам, выстрелив из сигнального устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.