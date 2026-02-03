Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге 38-летний Петр Жилкин предлагал ему побыть с ним за пять тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» в Telegram-канале.

© Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

По данным канала, Жилкин подъехал к гипермаркету, расположенному на Таллинском шоссе, увидел мальчика и заговорил с ним. Он попросил ребенка сесть в машину и пообещал что-нибудь купить. Потом, когда мальчик уже был в салоне, он предложил ему пять тысяч рублей за интим.

Как сообщает «Газета.ру», якобы сначала мальчик согласился, а потом стал угрожать, что обо всем расскажет, но если мужчина заплатит ему 500 тысяч рублей, то он будет молчать. После этого мужчина напал на ребенка и избил. Затем отвез его к пруду, привязал ребенка к железным трубам, обмотал скотчем и утопил.

Ранее сообщалось, что принимавшая участие в поисках похищенного девятилетнего мальчика в Ленобласти волонтер сообщила, что его руки и ноги были связаны скотчем и замотана вся голова.