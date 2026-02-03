52 топ-менеджера обвинены по делу о сговоре цен

Прокуратура Сеула предъявила обвинения 52 руководителям 12 компаний, подозреваемым в ценовом сговоре и манипулировании госзакупками. Общий объем нарушений, по оценке следствия, составил порядка 10 трлн вон (6,84 млрд долларов). Это сферы, напрямую влияющие на повседневную жизнь граждан: производство муки, сахара и электрооборудования.

© Московский Комсомолец

Так, в мукомольном секторе без содержания под стражей переданы в суд дела на 20 менеджеров 6 крупнейших производителей. Следствие считает: с января 2020 по октябрь 2025 года компании согласовывали масштабы и сроки изменения цен, тем самым разрушая рыночную конкуренцию. Стоимость сговора, в котором подозревают топ-менеджеров в этой сфере, оценена в 5,99 трлн вон, а за указанный период цена муки в стране выросла до 42,4%.

В энергосекторе 10 компаний обвиняются в фальсификации тендеров на поставки оборудования для госкорпорации Korea Electric Power Corp. С марта 2015 по сентябрь 2022 года они, по версии следствия, незаконно распределяли между собой контракты на сумму 677 млрд вон. В этой сфере четверо руководителей были арестованы, 15 - обвинены без содержания под стражей.

Прокуратура обещает добиваться строгой ответственности виновных.

Президент Ли Чжэ Мён уже высказался по поводу масштабного скандала, похвалив следователей и прокуроров.