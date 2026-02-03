Отравление детей угарным газом в Дагестане: что известно к этой минуте

Несколько воспитанников частного детского сада в Дагестане получили отравление угарным газом. Как сообщает News.ru, инцидент произошел 2 февраля в селе Параул Карабудахкентского района.

По последним данным МЧС по республике, с симптомами интоксикации госпитализированы 10 детей. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Все они доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Предварительной причиной ЧП стала неисправная печка-буржуйка. По информации министра энергетики и тарифов Дагестана Марата Шихалиева, проверка показала, что детский сад был подключен к газовым сетям незаконно — договор на поставку газа отсутствовал. Для подключения отопительной горелки использовался обычный водяной шланг, что является грубым нарушением правил безопасности.

На месте работают специалисты газовой службы и надзорных органов. Состояние пострадавших удалось стабилизировать. По последним данным, один ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, переведен в палату. Еще девять детей госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. Трое из них уже выписаны на амбулаторное лечение, в стационаре остаются семеро.