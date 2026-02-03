У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

На Камчатке во вторник, 3 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 12:33 по местному времени (3:33 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 39 километрах к северо-востоку от поселка Ключи, где проживает около четырех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Накануне стало известно о землетрясении, которое сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма в Азовском море. Его магнитуду специалисты оценили в 4,8.