Мать заперла в квартире на полтора года 11-летнюю дочь

Мать заперла 11-летнюю дочь в квартире на полтора года, доведя ребенка до тяжелого состояния. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовные дела. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Отмечается, что с ноября 2024 года по январь 2026 года женщина систематически не ухаживала за девочкой, оставляла ее без присмотра, ограничивала свободу и проявляла пренебрежение. Ребенок не посещал школу, не соблюдал элементарные правила гигиены и большую часть времени проводил в кровати, из-за чего у него ослабли мышцы.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые не выявили ситуацию вовремя. Сейчас проводятся следственные действия, собираются доказательства, действиям ответственных структур дадут правовую оценку, передает Telegram-канал СУ СК.

Детский омбудсмен Любовь Устиновская сообщила, что девочка находится в медицинском учреждении, проходит лечение и обследование. Параллельно оформляются юридические процедуры для передачи ребенка под опеку старшей сестры.

