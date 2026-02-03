Тело убитого мальчика из Санкт-Петербурга обнаружено

В деревне Яльгелево, Ленинградская область, было обнаружено тело убитого мальчика. Подозреваемый, Пётр Жилкин, признался, что утопил ребёнка и пытался скрыть следы своего преступления. Об этом пишет Shot.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, тело мальчика по имени Паша нашли местные жители и волонтёры в одном из прудов. На допросе убийца сообщил, что предложил ребёнку деньги за интимные услуги, на что тот отказался и потребовал деньги за молчание.

Появились подробности об убийстве мальчика в Ленобласти

В результате Жилкин несколько раз ударил мальчика, а затем отвёз его в Яльгелево, где у него есть дачный дом, и утопил в водоёме.