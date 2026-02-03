Тело убитого 9-летнего мальчика начали искать в Ленобласти

Начались поиски тела девятилетнего мальчика, похищенного ранее в Санкт-Петербурге. Они ведутся в водоеме в деревне Яльгелево, расположенной в Ленинградской области, о чем узнали журналисты РИА Новости в экстренных службах.

На данное место указал задержанный мужчина, который признался в том, что убил школьника. В настоящий момент на место поисков выдвинулась следственно-криминалистическая группа, отметил собеседник издания.

Появились подробности об убийстве мальчика в Ленобласти

К операции планируют привлечь водолазов от МЧС и спасательные службы, уточнил источник.

Мальчик пропал вечером 30 января. Ребенок ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Подозреваемым в похищении мальчика оказался 39-летний Петр Жилкин. Мужчина признался в убийстве.