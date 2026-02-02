В Таиланде слон убил туриста на глазах у отдыхающих

В Таиланде слон убил туриста на глазах у других отдыхающих, среди которых была жена погибшего. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в национальном парке Кхао Яй. Как сообщает издание, дикое животное внезапно набросилось на мужчину во время прогулки туристов возле палаточного лагеря. В процессе слон схватил мужчину хоботом, бросил на землю и растоптал.

Отмечается, что жертва дикого животного умерла почти сразу. За происходящим наблюдали другие отдыхающие, включая супругу погибшего туриста. При этом, мужчина не стал первой жертвой этого слона — ранее конкретно эта особь убила двух местных жителей.

Ранее в Таиланде убили туриста из России после того, как он стал свидетелем изнасилования.