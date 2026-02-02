Появились подробности об убийстве мальчика в Ленобласти

Правоохранители обнаружили при обыске в доме Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти, компьютер и телефон, на которых находился эротический контент с несовершеннолетними, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным следствия, Паша и Жилкин были знакомы друг с другом ранее. Мальчик подрабатывал на автомойке и не раз мыл мужчине машину.

Во время допроса фигурант заявил, что ребёнок якобы его шантажировал, — при этом ещё днём подозреваемый отказывался от показаний, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции.

Мужчина признался в убийстве школьника. По его словам, он испугался, что мальчик может раскрыть его личность правоохранителям после похищения.

О чем именно хотел рассказать школьник взрослым, устанавливают правоохранители.

Сожительница задержанного за убийство ребёнка Жилина была в курсе увлечений мужа детской порнографией, пояснили журналисты. Сейчас она также даёт показания следователям.

Также стало известно, что подозреваемый забрал Пашу в районе 16 часов от «Ленты» на Таллинском, через 20 минут его автомобиль засветился на камерах на Красносельском шоссе. Далее водитель съехал с шоссе и, вероятно, направился в лес, где сейчас идут поисковые работы.

Ранее Жилкин был судим за кражу — угнал автомобиль и своровал ноутбук.