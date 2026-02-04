Суд арестовал брата владельца сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Суд арестовал на два месяца брата владельца частной сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли несовершеннолетние в результате пожара.

Об этом пишет ТАСС.

«Срок 1 месяц 29 суток, до 31 марта 2026 года», — указано в материале.

Ранее Следственный комитет по Кемеровской области предъявил обвинение 42-летнему фактическому руководителю отеля-сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро несовершеннолетних.

31 января пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области в результате пожара.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, пятеро подростков погибли в сауне Прокопьевска от отравления угарным газом.

Друг погибших подростков рассказал Telegram-каналу RT, что пожар в сауне в Прокопьевске начался после короткого замыкания электропечки в парной.