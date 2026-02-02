Британский суд вынес приговор российскому моряку

Суд Лондона признал 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate.

Об этом сообщает Sky News.

«Во время судебного разбирательства он сказал присяжным, что совершил ошибку и нажал не ту кнопку, когда пытался вывести Solong из режима автопилота, а попытки перезапустить рулевое управление ни к чему не привели. Но обвинение утверждало, что все навигационные системы работали, а заявления капитана о поломке руля были необоснованными», — передает агентство.

10 марта 2025 года нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, в результате чего на борту обоих судов возникли пожары.

В результате столкновения судов пострадали не менее 32 человек. Их доставили в порт Гримсби, где им была оказана необходимая помощь. Всех пострадавших осмотрят и определят характер полученных ранений, тяжесть которых пока неизвестна. Всего на обоих судах находились 36 человек.