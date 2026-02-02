Десять детей отравились угарным газом в российском детском саду

В Дагестане угарным газом в детском саду отравились 10 детей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным издания, инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «МК» писал, что тела 56-летних супругов с признаками отравления угарным газом обнаружили в квартире в Красном Сулине Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».