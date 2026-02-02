Взрыв прогремел в Харькове

В Харькове на Украине днем понедельника прогремел взрыв. Сообщает издание "Общественное" в своем телеграм-канале.

По данным журналистов, около 15:30 жители Харькова услышали громкий звук взрыва. Уточняется, что в этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

На данный момент подробности не сообщаются. Стало известно, что воздушную тревогу в Харькове вновь объявили после 16 часов в понедельник.

Ранее стало известно, что в трех районах Краснодарского края были обнаружены обломки БПЛА.