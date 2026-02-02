Девушка из Москвы отдала мошенникам более 2 миллионов рублей

16-летняя москвичка отдала более 2 миллионов рублей мошенникам — деньги она взяла из сейфа родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как сообщили в МВД, мошенники выдали себя за службу доставки. Девушку убедили назвать код из смс, после чего москвичке заявили, что доступ к ее личным данным получили злоумышленники. Под угрозой уголовной ответственности ее убедили «задекларировать имущество».

После этого подросток рассказала мошенникам, что у нее дома хранится сейф с родительскими деньгами. Злоумышленники убедили жертву передать деньги из сейфа курьеру. При этом, кодовым сигналом в общении с ним стало слово «Пеппа».

Курьером оказался 52-летний мужчина из Подмосковья — в данный момент он задержан. Согласно версии следствия, он перевел полученные от девушки деньги в криптовалюту, а потом отправил их неизвестным. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

