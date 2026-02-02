Суд арестовал мужчину, задушившего бывшую девушку на юго-востоке Москвы

Суд арестовал мужчину, который задушил свою бывшую девушку в квартире дома на Совхозной улице в столице. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве девушки на юго-востоке Москвы, — рассказала Нефедова.

Молодой человек задушил бывшую возлюбленную 30 января. Он убил девушку во время ссоры из-за расставания. Ее тело нашли в квартире на следующий день. Подозреваемый не стал скрываться от следствия и сам обратился в полицию. Он подробно рассказал о случившемся и признал вину. Позднее стало известно, что потерпевшая работала в благотворительном фонде помощи бездомным животным. Незадолго до трагедии девушка сообщила матери о запланированной встрече с бывшим парнем.