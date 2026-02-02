Заведующий моргом осужден  за взятки с родственников умерших

Приговор заведующему отделением бюро судебных экспертиз и патологоанатомическим отделением больницы подмосковного Можайска вынес Можайский городской суд. Мужчина обвинялся в получении взяток с родных усопших.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, мужчина привлек в качестве сообщников медсестру и медрегистратора. Они предлагали клиентам не проводить вскрытие умерших родственников, чтобы побыстрее провести похороны. Также махинаторы брали деньги за санобработку тел, не оформляя эти услуги документально. Кроме того, по указанию начальника сотрудники не вносили сведения в журнал учета трупов, чтобы не проводить вскрытие даже в тех случаях, когда это обязательно — например, когда причина смерти не очевидна. Стоимость услуги колебалась от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от веса покойника. Всего было выявлено 42 случаи вымогательства взятки.

Заведующий моргом не признал вины. Он утверждал, что всегда предлагал квитанции об оплате, но люди их не брали. Его сотрудники частично подтвердили факты вымогательства взяток. Однако сам процесс был запечатлен на скрытую камеру после того как один из пострадавших обратился в правоохранительные органы.

В итоге сотрудников морга приговорили к тюремному заключению на срок от 7,5 до 10 лет в колонии общего режима.