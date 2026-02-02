47news сообщили о том, что потенциальный похититель девятилетнего Паши из Петербурга задержан в соседнем регионе. Об этом стало известно в понедельник.

Журналисты уточняют, что задержанному 38 лет, и он является жителем поселка Щеглово. По данным 47news, мужчина из Новодружеска, и официально зарегистрирован в Щеглово, а в декабре прошлого года стал работать в строительной сфере.

Сейчас следователи, уточняет издание, выясняют, как ребенок оказался в салоне иномарки и где он находится сейчас. Ту самую "Тойоту" нашли в деревне в Ломоносовском районе.

В СК отметили, что по факту безвестного исчезновения ребенка расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 105 УК РФ: