Захарченко поместили в штрафной изолятор

Согласно информации, распространенной телеграм-каналом "112", Дмитрий Захарченко, бывший полковник Министерства внутренних дел, был помещен в штрафной изолятор.

© Московский Комсомолец

Адвокат Олег Середа подтвердил эту информацию. Он заявил, что Захарченко должны были доставить на прием к врачу, однако вместо этого его, по мнению защиты, неправомерно перевели в ШИЗО. Там экс-полковнику предстоит провести неделю. Защита утверждает, что неоказание необходимой медицинской помощи ставит под угрозу жизнь бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Следует напомнить, что в 2022 году Захарченко был осужден на 16 лет лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что на протяжении почти десяти лет он брал взятки от организованной преступной группировки. Во время обыска у него обнаружили около 9 миллиардов рублей. 13 июля стало известно о том, что администрация исправительной колонии №5 в Мордовии признала экс-полковника нарушителем установленного порядка. За время отбывания наказания он неоднократно получал дисциплинарные взыскания.