Родня из-за квартиры превратила в пленницу девушку в Новосибирске

В центре событий оказалась молодая жительница Новосибирска, чья попытка начать самостоятельную жизнь вдали от родного города Самары обернулась чередой драматических событий. Как установило следствие и подтвердил суд, родственники девушки – мать Наталья Дорофеева, её сожитель Игорь Славнов, дядя Максим Дорофеев и бабушка Валентина Дорофеева – совместно с частным детективом Евгением Саляминым разработали план по насильственному возвращению девушки домой. Мотивацией, по данным следствия, послужило желание получить её долю в квартире.

© VN.ru

Первая попытка похищения произошла в октябре 2021 года. В Новосибирске мать, её сожитель и дядя пытались силой забрать девушку, применив физическое насилие и отобрав мобильный телефон. Благодаря вмешательству соседки, которая вызвала полицию и начала снимать происходящее, преступный замысел не был доведен до конца. Нападавшие, не стесняясь, отобрали телефон и у свидетельницы.

Однако спустя несколько месяцев, в марте 2022 года, осужденные предприняли новую, более дерзкую попытку. Семья вновь прибыла в Новосибирск, на этот раз в сопровождении частного детектива. Девушку подкараулили у места работы и силой затолкали в автомобиль. Потерпевшую вывезли через несколько регионов, в том числе через Омскую область и Башкортостан, а затем доставили в Самару, где лишили свободы и средств связи.

В ходе незаконного удержания родственники избивали девушку, угрожали отправить её в психиатрическую клинику и требовали отказаться от её доли в квартире. Лишь спустя несколько дней потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью.

Советский районный суд Новосибирска признал всех фигурантов дела виновными и назначил им суровые наказания. Так, Наталья Дорофеева получила 10 лет колонии общего режима, Игорь Славнов – 10 лет строгого режима, Максим Дорофеев – 8 лет 6 месяцев строгого режима, Валентина Дорофеева – 7 лет 1 месяц общего режима. Частный детектив Евгений Салямин был приговорен к 8 годам строгого режима.

Однако осуждённые и их защитники не согласились с приговором, подав апелляционные жалобы с требованием об оправдании. Новосибирский областной суд частично удовлетворил эти доводы. Приговор в отношении Евгения Салямина в части осуждения по статье о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) был отменён. Уголовное преследование в отношении него по этому эпизоду прекращено в связи с непричастностью к совершению данного преступления, за ним признано право на реабилитацию. Остальные приговоры остались в силе.