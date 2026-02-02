Криминального авторитета Васю Бандита не освободят от наказания по болезни

В суде прекратили рассматривать просьбу криминального авторитета Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, об освобождении от наказания в связи с болезнью. Это связано с возобновлением расследования дела о вымогательстве. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил корреспондент из зала суда.

© Вечерняя Москва

— Суд прекратил рассмотрение ходатайства Васи Бандита об освобождении от наказания по болезни. Такое решение связано с возобновлением уголовного дела осужденного за вымогательство, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на журналиста.

Следователи считают, что Кокунов заставил пойти на преступление второго фигуранта Дмитрия Гольдберга. Вместе они вымогали пять миллионов евро у гендиректора Первого Московского часового завода. Вася Бандит угрожал бизнесмену убийством его семьи. Предприниматель согласился передать деньги, а затем обратился в полицию.

Адвокаты Васи Бандита уже обращались в суд с ходатайством об освобождении их клиента от наказания в связи с его болезнью. Мособлсуд вынес приговор Кокунову в сентябре прошлого года. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и отправили за решетку на восемь лет и два месяца.