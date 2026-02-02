Появились кадры похищения ребенка в Санкт-Петербурге

Момент похищения девятилетнего мальчика на парковке у «Ленты» на юге Санкт-Петербурга попал на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

О том, что мальчик был похищен на окраине Санкт-Петербурга, сообщили сегодня СМИ. Как отмечалось, поисками ребенка занимаются волонтеры и экстренные службы уже третьи сутки. Мальчик бесследно исчез после того, как вышел из дома погулять днем 30 января. Ребенок сообщил родителям, что планирует зайти в гипермаркет на Таллинском шоссе, однако дома он так и не появился.

На кадрах видно, что мальчик подходит к белому автомобилю и садится в него. После этого ребенка увозят в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что фигурантке дела о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске предъявили обвинение в мошенничестве. Следствие установило, что в январе 2026 года обвиняемая вступила в преступный сговор с мошенниками и по их указанию прилетела в Красноярск, чтобы забрать и передать крупную сумму денег. Позже, 22 января, вместе с якобы похищенным подростком она проникла в квартиру, взломала четыре сейфа и похитила более 2,5 млн рублей.