В Подмосковье арестован подросток за убийство пенсионерки по указке куратора

Пушкинский городской суд арестовал подростка, который 29 января убил пенсионерку и ранил пожилого мужчину в подъезде дома. Обвиняемый пошел на преступление по наставлению кураторов. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал (обвиняемому — прим. «ВМ») меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Следователи установили, что подросток не был знаком с потерпевшими. Он планировал убийство пенсионеров, чтобы украсть их имущество. Злоумышленник дождался мужчину и женщину на этаже и затем напал на них. Потерпевшая погибла на месте от полученных ранений. Мужчина выжил, его доставили в больницу. Подросток проник в квартиру, а когда пытался скрыться — выпрыгнул с балкона 10-го этажа. Его госпитализировали.

Позднее молодого человека задержали и предъявили ему обвинение.

Ранее подросток в возрасте 16 лет зарубил топором свою бабушку в Краснодарском крае. Юноша убил женщину в ходе ссоры, которая вспыхнула на бытовой почве. Пенсионерка скончалась до прибытия скорой. Подростка задержали.