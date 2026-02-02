Суд рассмотрит дело о хищении у Минобороны 2,2 миллиарда рублей

Гарнизонный военный суд и Советский районный суд в Ростове-на-Дону разберутся в деле о хищении у Минобороны 2,2 миллиарда рублей. Фигурантами являются гендиректор «Десятого подшипникового завода» Александр Дьяченко, собственники завода Алексей и Людмила Кулешовы, экс-директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальники планово-экономического отдела предприятия Феликс Захарцов и Роман Волков и бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемых, в связи с чем уголовное дело в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешовых направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, а в отношении Борисова, Дьяченко и Захарцова — в Советский районный суд города Ростова-на-Дону, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Завод заключил с Минобороны договоры на поставку подшипников. Злоумышленники решили незаконно заработать и умышленно завысили стоимость товаров. Они также внесли в документацию фальшивые данные о поставках продукции. В результате их действий был причинен ущерб не только ведомству, но и 16 предприятиям. Имущество фигурантов находится под арестом. Сухомлин, Волков и Кулешов заключены под стражу. Борисова, Дьяченко, Захарцова и Кулешову отправили под домашний арест. СК завершил расследование дела в январе этого года.